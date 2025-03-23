Гауфф — самая молодая теннисистка, одержавшая 75 побед на турнирах WTA-1000 с 2009 года
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Победительница одного турнира «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой (21 год и 5 дней), одержавшей 75 побед в основной сетке турниров категории WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мария Саккари
М. Саккари
По этому показателю она обошла датскую теннисистку Каролину Возняцки, которой было 21 год и 26 дней.
На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Кори Гауфф вышла в четвёртый круг, обыграв Марию Саккари из Греции (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
В четвертом круге «тысячника» в Майами Кори Гауфф сыграет с полькой Магдой Линетт.
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