Сафиуллин прокомментировал победу над Попыриным во 2-м круге «Мастерса» в Майами

71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над 26-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5 во втором круге «Мастерса» в Майами.

— Получился напряжённый матч. Как у нас это обычно и получается с Алексеем. Каждый наш поединок заканчивается вот так, на нервах. Хорошо получилось отподавать, собраться под конец третьего сета.

— Сначала Бруксби, теперь Попырин. Похоже, твой лучший теннис возвращается в Майами?

— Да, пытаюсь пораньше набрать форму. Получилось это сделать её здесь, надеюсь продолжить побеждать дальше, — сказал Сафиуллин в эфире «Больше!»