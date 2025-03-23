Сафиуллин прокомментировал победу над Попыриным во 2-м круге «Мастерса» в Майами
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71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над 26-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5 во втором круге «Мастерса» в Майами.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|5
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|6
|7
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
— Получился напряжённый матч. Как у нас это обычно и получается с Алексеем. Каждый наш поединок заканчивается вот так, на нервах. Хорошо получилось отподавать, собраться под конец третьего сета.
— Сначала Бруксби, теперь Попырин. Похоже, твой лучший теннис возвращается в Майами?
— Да, пытаюсь пораньше набрать форму. Получилось это сделать её здесь, надеюсь продолжить побеждать дальше, — сказал Сафиуллин в эфире «Больше!»
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