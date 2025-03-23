Сафиуллин поделился настроем на матч с Меншиком на «Мастерсе» в Майами

71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин поделился настроем на предстоящий матч с чешским теннисистом Якубом Меншиком в третьем круге «Мастерса» в Майами (США).

— Меншик только что обыграл чемпиона Индиан-Уэллса Дрейпера. Ты готов к нему?

— Честно, знаю, что он хорошо играет, но я никогда с ним раньше не встречался, поэтому буду готовиться, сделаю всё, что смогу, — сказал Сафиуллин в эфире «Больше!».

Роман Сафиуллин во втором круге обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.