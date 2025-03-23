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Григор Димитров — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Майами

Григор Димитров — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Майами
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Сегодня, 23 марта, на «Мастерсе» в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся 23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
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Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Григор Димитров — Карен Хачанов, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Хачанов и Димитров ранее встречались пять раз. Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Димитрова. Последний матч между ними состоялся в четвертьфинале парижского «Мастерса» в 2024 году. Победу одержал Карен Хачанов со счётом 6:2, 6:3. До этого россиянин проиграл все четыре матча Димитрову.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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