Григор Димитров — Карен Хачанов: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга в Майами

Сегодня, 23 марта, на «Мастерсе» в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся 23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

Напомним, Роман Сафиуллин во втором круге обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Якуб Меншик во втором круге обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (7:3).