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Григор Димитров — Карен Хачанов: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга в Майами

Григор Димитров — Карен Хачанов: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга в Майами
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Сегодня, 23 марта, на «Мастерсе» в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся 23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

Напомним, Роман Сафиуллин во втором круге обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Якуб Меншик во втором круге обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (7:3).

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