Григор Димитров — Карен Хачанов: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга в Майами
Поделиться
Сегодня, 23 марта, на «Мастерсе» в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся 23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карен Хачанов
К. Хачанов
Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.
Напомним, Роман Сафиуллин во втором круге обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Якуб Меншик во втором круге обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (7:3).
Комментарии
- 23 марта 2025
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
10:58
-
10:58
-
10:42
-
10:38
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
06:21
-
06:16
-
06:05
-
06:05
-
04:36
-
04:16
-
03:44
-
03:23
-
02:15
-
01:35
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 22 марта 2025
-
23:57
-
23:45
-
23:26
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
22:48
-
22:02
-
21:35
-
21:35