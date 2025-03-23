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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 23 на 24 марта

Сегодня, 23 марта, и в ночь на 24 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Третий круг. Расписание некоторых матчей (время московское)

23 марта:

18:00. Григор Димитров (Болгария) — Карен Хачанов (Россия);

19:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

20:30. Себастьян Корда (США) — Стефанос Циципас (Греция);

21:00. Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия);

22:00. Камило Уго Карабельи (Арегнтина) — Новак Джокович (Сербия);

22:30. Хауме Мунар (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).

24 марта:

2:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Табило (Чили);

3:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США).