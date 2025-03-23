«Историческая для Гонконга». Надаль — о победе Коулман Вона над Шелтоном в Майами
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к 182-й ракетке мира Чак Лам Коулман Вону, который во втором круге «Мастерса» в Майами обыграл 14-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5).
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«За этими победами стоит много усилий. Мы очень гордимся тобой, Коулман! Историческая победа для Гонконга», — написал Надаль в социальных сетях.
Коулман Вон тренировался в академии Рафаэля Надаля в юниорские годы. В третьем круге соревнований в Майами представитель Гонконга встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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