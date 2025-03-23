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«Историческая для Гонконга». Надаль — о победе Коулман Вона над Шелтоном в Майами

«Историческая для Гонконга». Надаль — о победе Коулман Вона над Шелтоном в Майами
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к 182-й ракетке мира Чак Лам Коулман Вону, который во втором круге «Мастерса» в Майами обыграл 14-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5).

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Чак Лам Коулман Вон
Гонконг
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 7 7
6 3 		6 6 5
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«За этими победами стоит много усилий. Мы очень гордимся тобой, Коулман! Историческая победа для Гонконга», — написал Надаль в социальных сетях.

Коулман Вон тренировался в академии Рафаэля Надаля в юниорские годы. В третьем круге соревнований в Майами представитель Гонконга встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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