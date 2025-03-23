«Историческая для Гонконга». Надаль — о победе Коулман Вона над Шелтоном в Майами

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к 182-й ракетке мира Чак Лам Коулман Вону, который во втором круге «Мастерса» в Майами обыграл 14-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5).

«За этими победами стоит много усилий. Мы очень гордимся тобой, Коулман! Историческая победа для Гонконга», — написал Надаль в социальных сетях.

Коулман Вон тренировался в академии Рафаэля Надаля в юниорские годы. В третьем круге соревнований в Майами представитель Гонконга встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.