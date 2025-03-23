Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 23 на 24 марта

Сегодня, 23 марта, и в ночь на 24 марта состоятся очередные матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч третьего круга соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Третий круг. Расписание некоторых матчей (время московское)
23 марта:
18:00 Клара Таусон (Дания) – Паула Бадоса (Испания);
18:00 Каролина Мухова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина);
19:00 Элисе Мертенс (Бельгия) – Ига Швёнтек (Польша);
22:00 Анна Калинская (Россия) – Джессика Пегула (США);
23:30 Эмма Радукану (Великобритания) – Маккартни Кесслер (США).
24 марта:
2:00 Аманда Анисимова (США) – Мирра Андреева (Россия).