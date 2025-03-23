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Андрей Рублёв прокомментировал ранний вылет с «Мастерса» в Майами

Андрей Рублёв прокомментировал ранний вылет с «Мастерса» в Майами
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге Рублёв проиграл бельгийскому теннисисту Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Что тебе в его игре доставило наибольшие трудности?
— Да ничего не составило трудности. Просто он играл лучше, чем я. Он попадал лучше, я попадал хуже. Он бегал лучше, я бегал хуже. Просто он всё делал лучше, чем я. Всё просто.

— Какие планы на следующие турниры? Стартует грунтовый сезон.
— Да, грунтовой сезон. Не знаю, посмотрим, что будет дальше.

— Что обычно хочется съесть после поражения? Есть ли у тебя какое-то такое блюдо?
— Нет, ничего такого нет, — сказал Рублёв в эфире BB Tennis.

После титула в Дохе россиянин потерпел поражение на старте турниров в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами.

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