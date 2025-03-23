Андрей Рублёв прокомментировал ранний вылет с «Мастерса» в Майами

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге Рублёв проиграл бельгийскому теннисисту Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— Что тебе в его игре доставило наибольшие трудности?
— Да ничего не составило трудности. Просто он играл лучше, чем я. Он попадал лучше, я попадал хуже. Он бегал лучше, я бегал хуже. Просто он всё делал лучше, чем я. Всё просто.
— Какие планы на следующие турниры? Стартует грунтовый сезон.
— Да, грунтовой сезон. Не знаю, посмотрим, что будет дальше.
— Что обычно хочется съесть после поражения? Есть ли у тебя какое-то такое блюдо?
— Нет, ничего такого нет, — сказал Рублёв в эфире BB Tennis.
После титула в Дохе россиянин потерпел поражение на старте турниров в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами.
- 23 марта 2025
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
10:58
-
10:58
-
10:42
-
10:38
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
06:21
-
06:16
-
06:05
-
06:05
-
04:36
-
04:16
-
03:44
-
03:23
-
02:15
-
01:35
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 22 марта 2025
-
23:57
-
23:45
-
23:26
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
22:48
-
22:02
-
21:35
-
21:35