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Новак Джокович во время тренировки на «Мастерсе» в Майами испытывал проблемы с плечом

Новак Джокович во время тренировки на «Мастерсе» в Майами испытывал проблемы с плечом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время сегодняшней тренировки испытывал проблемы с правым плечом. Тренировка завершилась через час. Об этом сообщает аккаунт Novak Analysis в социальной сети X.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Не начался
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Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 23 марта, Новак Джокович сыграет в третьем круге «Мастерса» в Майами против аргентинца Камило Уго Карабельи. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. На старте турнира в Майами серб обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

Календарь турнира в Майами
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