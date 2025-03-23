Новак Джокович во время тренировки на «Мастерсе» в Майами испытывал проблемы с плечом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время сегодняшней тренировки испытывал проблемы с правым плечом. Тренировка завершилась через час. Об этом сообщает аккаунт Novak Analysis в социальной сети X.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
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Новак Джокович
Н. Джокович
Сегодня, 23 марта, Новак Джокович сыграет в третьем круге «Мастерса» в Майами против аргентинца Камило Уго Карабельи. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. На старте турнира в Майами серб обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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