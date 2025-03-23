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«Надеемся забрать её домой». Даниэль Коллинз спасла собаку, которую сбили в Майами

«Надеемся забрать её домой». Даниэль Коллинз спасла собаку, которую сбили в Майами
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15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, что на улице в Майами нашла собаку, которую сбила машина. Американка планирует оставить её себе.

«Как-то вечером, когда мы уходили со стадиона, мы увидели пса, свернувшегося калачиком посреди дороги. Его сбила машина. Я сказала, что нужно остановиться… Мы забрали его с улицы. Сейчас он уже два дня в больнице. Мы надеемся забрать его домой. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице для животных. Если все могут помолиться за моего нового питомца… Его зовут Краш, потому что он попал в автокатастрофу. Пожалуйста, ребята, пошлите добрую энергию моему малышу… это было бы здорово», — сказала Коллинз в интервью на корте.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Даниэль Коллинз обыграла Ребеку Масарову со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Далее она встретится с Ариной Соболенко. Коллинз — действующая чемпионка «тысячника» в Майами.

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