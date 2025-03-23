«У нас есть проблемы». Зверев рассказал, как относится к иску PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIA

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об иске Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) к ATP, WTA, ITF и ITIA.

«Я считаю, что за последние 15-20 лет ATP стала коммерческой структурой, которая, возможно, считает свои турниры более важными, чем здоровье игроков. Я не уверен, что это правильно. Здоровье игроков всегда должно быть на первом месте. Долговечность карьеры всегда должна быть в приоритете. Есть вещи, которые мы всё ещё можем улучшить, над которыми мы можем работать. Вот почему я являюсь частью совета игроков.

Есть проблемы, о которых мы говорили. Календарь — одна из них. Продолжительные турниры — ещё одна. Я действительно верю, что с ATP и с людьми наверху мы можем продвинуться вперёд. Я искренне верю, что с ATP и с теми, кто регулирует направление, в котором движется ассоциация, мы можем улучшиться. Мы говорим об этом уже очень-очень давно. Это медленный процесс, в этом нет никаких сомнений.

Я думаю, что некоторые вещи всё-таки могут происходить чуть быстрее. Но я по-прежнему убеждён, что мы должны работать над этими вопросами с ATP», – приводит слова Зверева с пресс-конференции турнира в Майами We Love Tennis.

PTPA, основанная в 2020 году при активном участии Новака Джоковича, обвинила Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Международную теннисную федерацию (ITF) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.