«Меня бы оштрафовали». Опелка — о споре Руне с судьёй из-за света во время матча в Майами

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о споре 12-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне с судьёй во время их матча во втором круге «Мастерса» в Майами (США).
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«Не знаю. Это было обоснованно. Если свет мешает ему, значит, мешает. Не думаю, что он что-то выдумывает. Он играл в рамках правил, чтобы провести видеопросмотр. С его стороны не было никакой грубой игры. Если бы это был я, меня бы, наверное, оштрафовали ещё на 80 штук, как это было на прошлой неделе в Индиан-Уэллсе. Они не могли понять, как включить свет. Я попросил их. А потом бум, и меня оштрафовали. Так что на этой неделе играю бесплатно», — сказал Опелка в интервью на корте.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Опелку оштрафовали на $ 80 тыс. Там американец в первом круге уступил Роману Сафиуллину (5:7, 4:6).
Матч Руне и Опелки завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американца. Далее он сыграет с Томашем Махачем из Чехии.
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