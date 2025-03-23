«Меня бы оштрафовали». Опелка — о споре Руне с судьёй из-за света во время матча в Майами

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о споре 12-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне с судьёй во время их матча во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

«Не знаю. Это было обоснованно. Если свет мешает ему, значит, мешает. Не думаю, что он что-то выдумывает. Он играл в рамках правил, чтобы провести видеопросмотр. С его стороны не было никакой грубой игры. Если бы это был я, меня бы, наверное, оштрафовали ещё на 80 штук, как это было на прошлой неделе в Индиан-Уэллсе. Они не могли понять, как включить свет. Я попросил их. А потом бум, и меня оштрафовали. Так что на этой неделе играю бесплатно», — сказал Опелка в интервью на корте.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Опелку оштрафовали на $ 80 тыс. Там американец в первом круге уступил Роману Сафиуллину (5:7, 4:6).

Матч Руне и Опелки завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американца. Далее он сыграет с Томашем Махачем из Чехии.