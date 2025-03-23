Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Меня бы оштрафовали». Опелка — о споре Руне с судьёй из-за света во время матча в Майами

«Меня бы оштрафовали». Опелка — о споре Руне с судьёй из-за света во время матча в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о споре 12-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне с судьёй во время их матча во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 23:25 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
4 		6 7 7
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

«Не знаю. Это было обоснованно. Если свет мешает ему, значит, мешает. Не думаю, что он что-то выдумывает. Он играл в рамках правил, чтобы провести видеопросмотр. С его стороны не было никакой грубой игры. Если бы это был я, меня бы, наверное, оштрафовали ещё на 80 штук, как это было на прошлой неделе в Индиан-Уэллсе. Они не могли понять, как включить свет. Я попросил их. А потом бум, и меня оштрафовали. Так что на этой неделе играю бесплатно», — сказал Опелка в интервью на корте.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Опелку оштрафовали на $ 80 тыс. Там американец в первом круге уступил Роману Сафиуллину (5:7, 4:6).

Матч Руне и Опелки завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американца. Далее он сыграет с Томашем Махачем из Чехии.

Календарь "Мастерса" в Майами
Сетка "Мастерса" в Майами
Материалы по теме
Руне повздорил с судьёй во время матча против Опелки на турнире в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android