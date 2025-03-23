Анисимова — Андреева: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга в Майами
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24 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск. Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее Мирра Андреева обыграла 52-ю ракетку мира россиянку Веронику Кудерметову в матче второго круга турнира в Майами. Встреча закончилась победой Андреевой в двух сетах — 6:0, 6:2.
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