Анисимова — Андреева: во сколько начало, где смотреть матч 3-го круга в Майами

24 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск. Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.

Ранее Мирра Андреева обыграла 52-ю ракетку мира россиянку Веронику Кудерметову в матче второго круга турнира в Майами. Встреча закончилась победой Андреевой в двух сетах — 6:0, 6:2.