Аманда Анисимова — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Майами

24 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится матч третьего круга, в котором встретятся шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аманда Анисимова — Мирра Андреева, который начнётся не ранее 2:00 мск.

Мирра Андреева и Аманда Анисимова ранее не встречались. Обе теннисистки сейчас находятся на наивысших позициях мирового рейтинга в карьере.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.