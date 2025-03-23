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Монфис — о Свитолиной: если я хоть немного двигаюсь во время её матчей, она об этом знает

Монфис — о Свитолиной: если я хоть немного двигаюсь во время её матчей, она об этом знает
Аудио-версия:
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис рассказали о поддержке друг друга с трибун во время матча.

Монфис: наблюдать гораздо сложнее. Ты не контролируешь ситуацию — для меня это действительно тяжело.
Свитолина: да, у меня то же самое. Никогда не знаешь, чего ожидать!

Монфис: она всегда хочет, чтобы я была более агрессивной. Во время каждого розыгрыша думаю: «Бей по мячу!» Но это не так просто.
Свитолина: трудно сохранять покер-фейс, когда так нервничаешь. Иногда эмоции просто вылетают.

Монфис: мне приходится сохранять покер-фейс. Счастливая жена — счастливая жизнь! Я сижу и не двигаюсь. Если я хоть немного двигаюсь, она об этом знает. Она смотрит на меня таким взглядом… — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале Tennis Channel.

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