Монфис — о Свитолиной: если я хоть немного двигаюсь во время её матчей, она об этом знает

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис рассказали о поддержке друг друга с трибун во время матча.

Монфис: наблюдать гораздо сложнее. Ты не контролируешь ситуацию — для меня это действительно тяжело.

Свитолина: да, у меня то же самое. Никогда не знаешь, чего ожидать!

Монфис: она всегда хочет, чтобы я была более агрессивной. Во время каждого розыгрыша думаю: «Бей по мячу!» Но это не так просто.

Свитолина: трудно сохранять покер-фейс, когда так нервничаешь. Иногда эмоции просто вылетают.

Монфис: мне приходится сохранять покер-фейс. Счастливая жена — счастливая жизнь! Я сижу и не двигаюсь. Если я хоть немного двигаюсь, она об этом знает. Она смотрит на меня таким взглядом… — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале Tennis Channel.