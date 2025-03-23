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Кафельников: время Рублёва и Медведева уходит, на старом багаже не удержишься

Кафельников: время Рублёва и Медведева уходит, на старом багаже не удержишься
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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о ранних вылетах российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева с «Мастерса» в Майами (США).

«Рублёв показывал какие-то всплески, а Медведев — вообще нет. Несмотря на полуфинал Индиан-Уэллса, как таковой игры у Даниила не было. Происходят последствия того, что что-то не то с тренировочным процессом. Время Рублёва и Медведева уходит. Чтобы вернуться на прежний уровень, каждому из них нужно тренироваться в три раза больше, чем они это делали год назад. На старом багаже не то что прежних результатов не будет, а просто не удержишься там, где находишься сейчас. К сожалению, такова реальность, с которой столкнулись ребята.

Они уже не молодые, к ним не относятся как к перспективным. Медведев и Рублёв подходят к разряду ветеранов. Если хочешь конкурировать, нужно работать в три раза больше, чем было раньше. Мне видится, что ни у Даниила, ни у Андрея этого желания нет. Буду рад ошибаться, но я вижу это так», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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