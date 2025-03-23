Екатерина Александрова и Питон Стирнс вышли в 1/4 финала «тысячника» в Майами в паре
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Питон Стирнс вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. Во втором круге они обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс — 6:4, 6:3.
Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
0 : 2
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Екатерина Александрова
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Александрова и Стирнс выполнили семь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Михаликовой и Николлс один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале «тысячника» в Майами Александрова и Стирнс сыграют с победительницами матча между китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань и россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.
Комментарии
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