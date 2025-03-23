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Екатерина Александрова и Питон Стирнс вышли в 1/4 финала «тысячника» в Майами в паре

Екатерина Александрова и Питон Стирнс вышли в 1/4 финала «тысячника» в Майами в паре
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Питон Стирнс вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. Во втором круге они обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс — 6:4, 6:3.

Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Александрова и Стирнс выполнили семь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Михаликовой и Николлс один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «тысячника» в Майами Александрова и Стирнс сыграют с победительницами матча между китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань и россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Календарь "тысячника" в Майами в паре
Сетка "тысячника" в Майами в паре
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