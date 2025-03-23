Паула Бадоса обыграла Клару Таусон в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами
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11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она обыграла представительницу Дании Клару Таусон со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
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Паула Бадоса
П. Бадоса
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Бадоса выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт. На счету Таусон пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В 1/8 финала соревнований в Майами Паула Бадоса сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз и филиппинкой Александрой Эалой.
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