Элина Свитолина одолела Каролину Мухову и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Майами
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22-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она одолела чешку Каролину Мухову (14-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Свитолина выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Муховой восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала турнира в Майами Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элисе Мертенс и полькой Игой Швёнтек.
Комментарии
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