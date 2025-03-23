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Элина Свитолина одолела Каролину Мухову и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Майами

Элина Свитолина одолела Каролину Мухову и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Майами
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22-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем раунде она одолела чешку Каролину Мухову (14-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Свитолина выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Муховой восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала турнира в Майами Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элисе Мертенс и полькой Игой Швёнтек.

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