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Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в третьем круге «Мастерса» в Майами

Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в третьем круге «Мастерса» в Майами
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 7
7 7 		4 5
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Хачанов выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Димитрова 13 эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Григор Димитров сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и американцем Брэндоном Накашимой.

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