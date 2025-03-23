Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в третьем круге «Мастерса» в Майами

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Хачанов выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Димитрова 13 эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Григор Димитров сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и американцем Брэндоном Накашимой.