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Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Элиной Свитолиной

Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Элиной Свитолиной
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (28-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 19:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		1
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Швёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Мертенс пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге турнира в Майами Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая ранее одолела чешку Каролину Мухову.

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