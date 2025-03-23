Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Элиной Свитолиной
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (28-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 19:10 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Швёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Мертенс пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвёртом круге турнира в Майами Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая ранее одолела чешку Каролину Мухову.
Комментарии
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