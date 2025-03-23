Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от Марты Костюк в 3-м круге турнира в Майами
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85-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она легко проиграла украинке Марте Костюк (29-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 1:6.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 20:05 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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Марта Костюк
М. Костюк
Матч продолжался 59 минут. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Костюк пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В 1/8 финала на турнире в Майами Марта Костюк сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Джессикой Пегулой.
Комментарии
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