«Не была в курсе событий». Ига Швёнтек высказалась об иске PTPA к ATP и WTA

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала иск Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) к ATP, WTA, ITF и ITIA.

«Честно говоря, у меня нет никаких мыслей, потому что я не была в это вовлечена и меня об этом не спрашивали. Так что я не была в курсе событий. Я знаю только то, что знаете вы, что все знают из СМИ. Все в курсе моего мнения даже по поводу тем, которые имеются в иске. Я уже высказывался об этом раньше, но для меня ничего не меняется. Так что я вообще была не в этой теме», — приводит слова Швёнтек Tennis World USA.