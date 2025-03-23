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«Не была в курсе событий». Ига Швёнтек высказалась об иске PTPA к ATP и WTA

«Не была в курсе событий». Ига Швёнтек высказалась об иске PTPA к ATP и WTA
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала иск Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) к ATP, WTA, ITF и ITIA.

«Честно говоря, у меня нет никаких мыслей, потому что я не была в это вовлечена и меня об этом не спрашивали. Так что я не была в курсе событий. Я знаю только то, что знаете вы, что все знают из СМИ. Все в курсе моего мнения даже по поводу тем, которые имеются в иске. Я уже высказывался об этом раньше, но для меня ничего не меняется. Так что я вообще была не в этой теме», — приводит слова Швёнтек Tennis World USA.

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