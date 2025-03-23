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Новак Джокович сыграл в теннис с политиком Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим

Новак Джокович сыграл в теннис с политиком Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сыграл в теннис с американским политиком Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим.

«Новак Джокович. Первый в теннисе. Первый в честности. Первый в мужестве. Угадайте, кто выиграл этот матч?» — написал Кеннеди-младший на личной странице в социальных сетях и поделился фотографией с Джоковичем.

Фото: Из личного архива Кеннеди-младшего

Сегодня, 23 марта, Новак Джокович сыграет в третьем круге «Мастерса» в Майами против аргентинца Камило Уго Карабельи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

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