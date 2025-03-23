Димитров — о победе над Хачановым: мы очень хорошо знаем друг друга, не было секретов
Поделиться
15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (23-й номер рейтинга) в третьем круге «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:5.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Мы очень хорошо знаем друг друга, много тренируемся вместе, так что не было никаких секретов [для победы в матче]. В конце концов всё свелось к нескольким розыгрышам. Даже в первом сете я выиграл больше очков, чем он, и всё равно проиграл сет, поэтому мне пришлось оставаться верным своей игре.
Чувствую, что играю хорошо, но думаю, что могу немного поднять свой уровень. Я всё ещё верю, что могу показывать лучший теннис», — приводит слова Димитрова сайт ATP.
Комментарии
- 23 марта 2025
-
23:20
-
23:06
-
22:58
-
22:45
-
22:33
-
22:13
-
22:01
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:12
-
20:00
-
19:51
-
19:23
-
19:15
-
18:00
-
17:59
-
15:38
-
14:40
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:17
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
10:58
-
10:58
-
10:42
-
10:38
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
06:21