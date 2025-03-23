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Димитров — о победе над Хачановым: мы очень хорошо знаем друг друга, не было секретов

Димитров — о победе над Хачановым: мы очень хорошо знаем друг друга, не было секретов
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15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (23-й номер рейтинга) в третьем круге «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:5.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 7
7 7 		4 5
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Мы очень хорошо знаем друг друга, много тренируемся вместе, так что не было никаких секретов [для победы в матче]. В конце концов всё свелось к нескольким розыгрышам. Даже в первом сете я выиграл больше очков, чем он, и всё равно проиграл сет, поэтому мне пришлось оставаться верным своей игре.

Чувствую, что играю хорошо, но думаю, что могу немного поднять свой уровень. Я всё ещё верю, что могу показывать лучший теннис», — приводит слова Димитрова сайт ATP.

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Комментарии
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