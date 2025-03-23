Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз сенсационно проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин в 3-м круге Майами

Мэдисон Киз сенсационно проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин в 3-м круге Майами
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз потерпела сенсационное поражение в третьем круге на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Она проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин Александре Эале со счётом 4:6, 2:6.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Киз выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Эалы один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала турнира в Майами 19-летняя Александра Эала сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android