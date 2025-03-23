Мэдисон Киз сенсационно проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин в 3-м круге Майами
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз потерпела сенсационное поражение в третьем круге на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Она проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин Александре Эале со счётом 4:6, 2:6.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
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Александра Эала
А. Эала
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Киз выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Эалы один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В 1/8 финала турнира в Майами 19-летняя Александра Эала сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.
Комментарии
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