Мэдисон Киз сенсационно проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин в 3-м круге Майами

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз потерпела сенсационное поражение в третьем круге на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Она проиграла 140-й ракетке мира с Филиппин Александре Эале со счётом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Киз выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Эалы один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала турнира в Майами 19-летняя Александра Эала сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.