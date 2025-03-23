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Себастьян Корда обыграл Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Майами

Себастьян Корда обыграл Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Майами
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25-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем раунде он обыграл 10-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Корда выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Циципаса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Себастьян Корда сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и испанцем Хауме Мунаром.

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