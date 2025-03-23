Музетти обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Музетти выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвёртом круге «Мастерса» в Майами Лоренцо Музетти сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Уго Карабелли.
Комментарии
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