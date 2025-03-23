Музетти обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Музетти выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге «Мастерса» в Майами Лоренцо Музетти сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Уго Карабелли.