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Музетти обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами

Музетти обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Музетти выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Оже-Альяссима 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге «Мастерса» в Майами Лоренцо Музетти сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Уго Карабелли.

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