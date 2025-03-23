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Эала — о победе над Киз: надеюсь, достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень

Эала — о победе над Киз: надеюсь, достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень
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140-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала сенсационную победу над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Эала стала первой в истории представительницей Филиппин, обыгравшей соперницу из топ-10 рейтинга.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«В детстве было тяжело… откуда я родом, не было никого, кто мог бы проложить путь. Надеюсь, это достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень. Думаю о своих родителях, которые сейчас смотрят. Я не могу им позвонить, потому что у меня интервью, но я позвоню им после этого», — сказала Эала в интервью на корте после матча.

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