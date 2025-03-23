Эала — о победе над Киз: надеюсь, достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень
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140-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала сенсационную победу над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Эала стала первой в истории представительницей Филиппин, обыгравшей соперницу из топ-10 рейтинга.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
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Александра Эала
А. Эала
«В детстве было тяжело… откуда я родом, не было никого, кто мог бы проложить путь. Надеюсь, это достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень. Думаю о своих родителях, которые сейчас смотрят. Я не могу им позвонить, потому что у меня интервью, но я позвоню им после этого», — сказала Эала в интервью на корте после матча.
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