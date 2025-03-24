Новак Джокович вышел в четвёртый круг на «Мастерсе» в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (65-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Джокович выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Карабельи три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Новак Джокович поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.