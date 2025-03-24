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Анна Калинская — Джессика Пегула, результат матча 23 марта 2025, счет 1:2, 3-й круг «Мастерс» в Майами

Калинская на тай-брейке проиграла Пегуле и завершила участие на турнире в Майами
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке четвёртой ракетке мира Джессике Пегуле со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7).

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 23:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 6 2
6 3 		6 7 7
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность встречи составила 2 час 19 минут. За это время Калинская сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Пегула встретится с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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