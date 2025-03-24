Калинская на тай-брейке проиграла Пегуле и завершила участие на турнире в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке четвёртой ракетке мира Джессике Пегуле со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 2 час 19 минут. За это время Калинская сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы пять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Пегула встретится с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.