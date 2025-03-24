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Джокович побил рекорд Надаля на турнирах серии «Мастерс»

Джокович побил рекорд Надаля на турнирах серии «Мастерс»
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Сербский теннисист Новак Джокович добыл наибольшее количество побед в матчах на турнирах серии «Мастерс»-1000 в истории. Он выиграл 411 игр.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 23:15 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Он побил рекорд Рафаэля Надаля, на счету которого 410 выигранных матчей.

Джокович вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи.

За выход в четвертьфинал турнира серб поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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Календарь турнира в Майами
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