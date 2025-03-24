Джокович побил рекорд Надаля на турнирах серии «Мастерс»

Сербский теннисист Новак Джокович добыл наибольшее количество побед в матчах на турнирах серии «Мастерс»-1000 в истории. Он выиграл 411 игр.

Он побил рекорд Рафаэля Надаля, на счету которого 410 выигранных матчей.

Джокович вышел в 1/8 финала на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). В третьем круге он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи.

За выход в четвертьфинал турнира серб поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.