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Мирра Андреева взяла медицинский тайм-аут по ходу матча с Анисимовой на турнире в Майами

Мирра Андреева взяла медицинский тайм-аут по ходу матча с Анисимовой на турнире в Майами
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Российская теннисистка Мирра Андреева взяла медицинский тайм-аут по ходу матча третьего круга турнира в Майами с американкой Амандой Анисимовой.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		2
6 5 		5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

На момент написания новости проходит первый сет. Отметим, россиянка проиграла третий гейм под ноль.

Напомним, в предыдущем круге Андреева разгромила соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 6:2.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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