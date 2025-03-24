Мирра Андреева взяла медицинский тайм-аут по ходу матча с Анисимовой на турнире в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева взяла медицинский тайм-аут по ходу матча третьего круга турнира в Майами с американкой Амандой Анисимовой.

На момент написания новости проходит первый сет. Отметим, россиянка проиграла третий гейм под ноль.

Напомним, в предыдущем круге Андреева разгромила соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 6:2.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.