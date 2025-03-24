Кесслер снялась с матча третьего круга турнира в Майами с Радукану

Американская теннисистка Маккартни Кесслер завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В игре третьего круга она встречалась с представительницей Великобритании Эммой Радукану и снялась с матча при счёте 1:6, 0:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Кесслер успела допустить две двойные ошибки и реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.