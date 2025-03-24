Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Григор Димитров рассказал, с кем из российских теннисисток он состоял в отношениях

Григор Димитров рассказал, с кем из российских теннисисток он состоял в отношениях
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров заявил, что состоял в отношениях с пятикратноё чемпионкоё турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

— Если бы ты мог жениться на ком‑то из WTA‑тура, кто бы это был?
— Жениться? Ставите меня в затруднительное положение? Я не готов к браку. Как ты думаешь, с кем мне было бы хорошо пойти на ужин?
— Моя любимая теннисистка — Шарапова.
— Это моя бывшая девушка.
— Извини, что подняла эту тему.
— Всё хорошо, у нас прекрасные отношения.
— Получается, это хороший вариант?
— Это отличный вариант, — сказал Димитров в видео, опубликованном пресс‑службой «Мастерса» в Майами.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.

Материалы по теме
Друзья Джоковича выкатили судебные иски к ATP и WTA. Чем они недовольны и чего добиваются?
Друзья Джоковича выкатили судебные иски к ATP и WTA. Чем они недовольны и чего добиваются?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android