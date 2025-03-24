Григор Димитров рассказал, с кем из российских теннисисток он состоял в отношениях

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров заявил, что состоял в отношениях с пятикратноё чемпионкоё турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

— Если бы ты мог жениться на ком‑то из WTA‑тура, кто бы это был?

— Жениться? Ставите меня в затруднительное положение? Я не готов к браку. Как ты думаешь, с кем мне было бы хорошо пойти на ужин?

— Моя любимая теннисистка — Шарапова.

— Это моя бывшая девушка.

— Извини, что подняла эту тему.

— Всё хорошо, у нас прекрасные отношения.

— Получается, это хороший вариант?

— Это отличный вариант, — сказал Димитров в видео, опубликованном пресс‑службой «Мастерса» в Майами.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.