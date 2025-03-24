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Хауме Мунар — Гаэль Монфис, результат матча 24 марта 2025, счет 1:2, 3-й круг «Мастерс» в Майами

Монфис на тай-брейке обыграл Мунара и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
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Француз Гаэль Монфис вышел в четвёртый турнира в Майами. В матче третьего круга он обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:1).

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 01:55 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 6 1
7 		5 7 7
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Продолжительность встречи составила 2 час 37 минут. За это время Мунар сделал восемьподач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету француза семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Монфис встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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