Монфис на тай-брейке обыграл Мунара и вышел в четвёртый круг турнира в Майами

Француз Гаэль Монфис вышел в четвёртый турнира в Майами. В матче третьего круга он обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:1).

Продолжительность встречи составила 2 час 37 минут. За это время Мунар сделал восемьподач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету француза семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Монфис встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.