Монфис на тай-брейке обыграл Мунара и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
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Француз Гаэль Монфис вышел в четвёртый турнира в Майами. В матче третьего круга он обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:1).
Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 01:55 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|6 1
|
|5
|7 7
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Продолжительность встречи составила 2 час 37 минут. За это время Мунар сделал восемьподач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету француза семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Монфис встретится с американцем Себастьяном Кордой.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
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