Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева высказала претензии из-за решения Анисимовой вызвать физиотерапевта по ходу матча

Андреева высказала претензии из-за решения Анисимовой вызвать физиотерапевта по ходу матча
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева недовольна тем, что американка Аманда Анисимова вызвала физиотерапевта во время их матча в третьего круга на турнире в Майами. Аманда говорила, что ей нужно обратиться к физиотерапевту при счёте 3-1, 40:40 из-за мозоли и россиянка осталась этим недовольна, о чём сказала судье, сообщает The Tennis Letter.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Судья: она имеет право. Физиотерапевт определит, будет лечение сейчас или позже

Мирра Андреева: мы все знаем почему

По ходу матча Андреева в первом сете брала медицинский тайм-аут.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Материалы по теме
Мирра проиграла Анисимовой в Майами. Калинская и Хачанов тоже сошли с дистанции. LIVE!
Live
Мирра проиграла Анисимовой в Майами. Калинская и Хачанов тоже сошли с дистанции. LIVE!
Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android