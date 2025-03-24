Андреева высказала претензии из-за решения Анисимовой вызвать физиотерапевта по ходу матча

Российская теннисистка Мирра Андреева недовольна тем, что американка Аманда Анисимова вызвала физиотерапевта во время их матча в третьего круга на турнире в Майами. Аманда говорила, что ей нужно обратиться к физиотерапевту при счёте 3-1, 40:40 из-за мозоли и россиянка осталась этим недовольна, о чём сказала судье, сообщает The Tennis Letter.
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Судья: она имеет право. Физиотерапевт определит, будет лечение сейчас или позже
Мирра Андреева: мы все знаем почему
По ходу матча Андреева в первом сете брала медицинский тайм-аут.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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