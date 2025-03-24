Каспер Рууд обыграл Алехандро Табило и вышел в четвёртый круг турнира в Майами

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче третьего круга он обыграл представителя Чили Алехандро Табило со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Рууд 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.