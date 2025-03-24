Каспер Рууд обыграл Алехандро Табило и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира категории ATP-1000 в Майами (США). В матче третьего круга он обыграл представителя Чили Алехандро Табило со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 03:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Алехандро Табило
А. Табило
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Рууд 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2025
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:47
-
04:33
-
03:02
-
02:45
-
02:28
-
01:35
-
01:26
-
01:06
- 23 марта 2025
-
23:20
-
23:06
-
22:58
-
22:45
-
22:33
-
22:13
-
22:01
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:12
-
20:00
-
19:51
-
19:23
-
19:15
-
18:00
-
17:59
-
15:38
-
14:40
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:17