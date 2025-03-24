Мирра Андреева проиграла Аманде Анисимовой в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.
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Продолжительность встречи составила 2 час 51 минуту. За это время Андреева сделала восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Анисимова встретится с британкой Эммой Радукану.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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