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Аманда Анисимова — Мирра Андреева, результат матча 24 марта 2025, счет 2:1, 3-й круг «Мастерс» в Майами

Мирра Андреева проиграла Аманде Анисимовой в третьем круге турнира в Майами
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Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность встречи составила 2 час 51 минуту. За это время Андреева сделала восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Анисимова встретится с британкой Эммой Радукану.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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