Анисимова прокомментировала победу над Миррой Андреевой на турнире в Майами

17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге турнира в Майами со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что это будет действительно тяжело. Это был невероятный матч. Я была очень рада сыграть здесь. Это мой четвёртый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играю на большом стадионе. Я знала, что у нас будет отличный матч. Она не из тех, с кем легко играть. Мне сложно чувствовать себя комфортно в игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу», — сказала Анисимова в послематчевом интервью.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.