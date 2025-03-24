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Анисимова прокомментировала победу над Миррой Андреевой на турнире в Майами

Анисимова прокомментировала победу над Миррой Андреевой на турнире в Майами
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17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге турнира в Майами со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что это будет действительно тяжело. Это был невероятный матч. Я была очень рада сыграть здесь. Это мой четвёртый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играю на большом стадионе. Я знала, что у нас будет отличный матч. Она не из тех, с кем легко играть. Мне сложно чувствовать себя комфортно в игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу», — сказала Анисимова в послематчевом интервью.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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