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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 23 на 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Паула Бадоса (Испания) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 7:6;

(Испания) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 7:6; Каролина Мухова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 2:6, 6:3, 2:6;

(Украина) — 2:6, 6:3, 2:6; Элисе Мертенс (Бельгия) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:7, 1:6;

(Польша) — 6:7, 1:6; Анна Блинкова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 1:6;

(Украина) — 2:6, 1:6; Мэдисон Киз (США) — Александра Эала (Филиппины) — 4:6, 2:6;

(Филиппины) — 4:6, 2:6; Анна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США) — 7:6, 2:6, 6:7;

(США) — 7:6, 2:6, 6:7; Эмма Радукану (Великобритания) — Маккартни Кесслер (США) — 6:1, 3:0 (отказ Кесслер);

(Великобритания) — Маккартни Кесслер (США) — 6:1, 3:0 (отказ Кесслер); Аманда Анисимова (США) — Мирра Андреева (Россия) — 7:6, 2:6, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.