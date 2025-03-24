Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 23 на 24 марта
В ночь с 23 на 24 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.
- Паула Бадоса (Испания) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 7:6;
- Каролина Мухова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 2:6, 6:3, 2:6;
- Элисе Мертенс (Бельгия) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:7, 1:6;
- Анна Блинкова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 1:6;
- Мэдисон Киз (США) — Александра Эала (Филиппины) — 4:6, 2:6;
- Анна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США) — 7:6, 2:6, 6:7;
- Эмма Радукану (Великобритания) — Маккартни Кесслер (США) — 6:1, 3:0 (отказ Кесслер);
- Аманда Анисимова (США) — Мирра Андреева (Россия) — 7:6, 2:6, 6:3.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.
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