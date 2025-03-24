Мирра Андреева показала, как болельщики оскорбляют её после поражения от Анисимовой
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Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. После окончания матча часть фанатов обрушились с оскорблениями на Мирру в соцсетях.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|2
|6
|
|6
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
Российская спортсменка сделала скрин некоторых комментариев и опубликовала их в своей «сториз». «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — написала Мирра под скрином.
Фото: Скрин с соцсетей Мирры Андреевой
Такая глупая игра безмозглого игрока
Один из худших игроков
Едь домой
Ты выглядишь как мужик и заслуживаешь худшего
Эти и другие комментарии были написаны в адрес Андреевой после матча.
Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.
Мирра Андреева сыграла в падел с главной звездой этого спорта
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