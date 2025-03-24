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Мирра Андреева показала, как болельщики оскорбляют её после поражения от Анисимовой

Мирра Андреева показала, как болельщики оскорбляют её после поражения от Анисимовой
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Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. После окончания матча часть фанатов обрушились с оскорблениями на Мирру в соцсетях.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Российская спортсменка сделала скрин некоторых комментариев и опубликовала их в своей «сториз». «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — написала Мирра под скрином.

Фото: Скрин с соцсетей Мирры Андреевой

Такая глупая игра безмозглого игрока
Один из худших игроков
Едь домой
Ты выглядишь как мужик и заслуживаешь худшего

Эти и другие комментарии были написаны в адрес Андреевой после матча.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

Мирра Андреева сыграла в падел с главной звездой этого спорта

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