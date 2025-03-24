Мирра Андреева показала, как болельщики оскорбляют её после поражения от Анисимовой

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. После окончания матча часть фанатов обрушились с оскорблениями на Мирру в соцсетях.

Российская спортсменка сделала скрин некоторых комментариев и опубликовала их в своей «сториз». «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — написала Мирра под скрином.

Фото: Скрин с соцсетей Мирры Андреевой

Такая глупая игра безмозглого игрока

Один из худших игроков

Едь домой

Ты выглядишь как мужик и заслуживаешь худшего

Эти и другие комментарии были написаны в адрес Андреевой после матча.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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