После поражения от Анисимовой Мирра Андреева прервала 13-матчевую победную серию

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.
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После данного поражения российская теннисистка прервала свою победную серию, которая составляла 13 матчей. В последний раз Мирра терпела поражение 11 февраля. Тогда на стадии 1/16 турнира в Дохе она уступила в трёх сетах словацкой теннисистке Ребекке Шрамковой.
Напомним, после того поражения Андреева выиграла два титула подряд. Сначала 17-летняя россиянка стала победительницей турнира в Дубае, затем выиграла Индиан-Уэллс, одолев по пути к титулу первую и вторую ракетки мира — сначала Игу Швёнтек, затем Арину Соболенко.
Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами
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