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После поражения от Анисимовой Мирра Андреева прервала 13-матчевую победную серию

После поражения от Анисимовой Мирра Андреева прервала 13-матчевую победную серию
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Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

После данного поражения российская теннисистка прервала свою победную серию, которая составляла 13 матчей. В последний раз Мирра терпела поражение 11 февраля. Тогда на стадии 1/16 турнира в Дохе она уступила в трёх сетах словацкой теннисистке Ребекке Шрамковой.

Напомним, после того поражения Андреева выиграла два титула подряд. Сначала 17-летняя россиянка стала победительницей турнира в Дубае, затем выиграла Индиан-Уэллс, одолев по пути к титулу первую и вторую ракетки мира — сначала Игу Швёнтек, затем Арину Соболенко.

Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами

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