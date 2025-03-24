Мирра Андреева удалила из соцсетей свою «сториз» с оскорблениями от фанатов
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Российская теннисистка Мирра Андреева, подвергшаяся оскорблениям фанатов в соцсетях после поражения от Аманды Анисимовой в четвёртом круге турнира в Майами, сначала опубликовала «сториз», в котором демонстрировала некоторые негативные комментарии в свой адрес, а затем удалила её.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
Между публикацией и её удалением прошло чуть более часа. Напомним, под подписью: «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — Андреева показала несколько оскорбительных реакций пользователей в свой адрес. Теперь данной «сториз» в социальной сети россиянки нет.
Андреева уступила Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, прервала свою 13-матчевую победную серию и покинула турнир.
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