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Мирра Андреева удалила из соцсетей свою «сториз» с оскорблениями от фанатов

Мирра Андреева удалила из соцсетей свою «сториз» с оскорблениями от фанатов
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Российская теннисистка Мирра Андреева, подвергшаяся оскорблениям фанатов в соцсетях после поражения от Аманды Анисимовой в четвёртом круге турнира в Майами, сначала опубликовала «сториз», в котором демонстрировала некоторые негативные комментарии в свой адрес, а затем удалила её.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Между публикацией и её удалением прошло чуть более часа. Напомним, под подписью: «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — Андреева показала несколько оскорбительных реакций пользователей в свой адрес. Теперь данной «сториз» в социальной сети россиянки нет.

Андреева уступила Анисимовой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, прервала свою 13-матчевую победную серию и покинула турнир.

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