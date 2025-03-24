Серундоло победил Томми Пола в третьем круге турнира в Майами

24-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло обыграл 13-ю ракетку рейтинга американского спортсмена Томми Пола в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Серундоло сделал одну подачу навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника три эйса, три двойных ошибки и три из трёх реализованных брейк-пойнта. В следующем круге Серундоло встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года является Янник Синнер.