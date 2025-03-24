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Мастерс в Майами: результаты дня с 23 на 24 марта: вылет Карена Хачанова, как сыграл Джокович, кто вышел в 4-й круг

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 23 на 24 марта
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В ночь с 23 на 24 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Календарь «Мастерса» в Майами
Сетка «Мастерса» в Майами

Теннис. Турнир ATP-1000 в Майами (США). Третий круг. Результаты матчей 23-24 марта:

  • Григор Димитров (Болгария) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7, 6:4, 7:5;
  • Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 6:2, 6:3;
  • Себастьян Корда (США) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6, 6:3;
  • Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:7, 6:3;
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия) — 1:6, 6:7;
  • Хауме Мунар (Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 5:7, 7:5, 6:7;
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 7:6;
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США) — 6:2, 7:6.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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