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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 23 на 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир ATP-1000 в Майами (США). Третий круг. Результаты матчей 23-24 марта:

Григор Димитров (Болгария) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7, 6:4, 7:5;

(Болгария) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7, 6:4, 7:5; Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 6:2, 6:3;

(Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 6:2, 6:3; Себастьян Корда (США) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6, 6:3;

(США) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6, 6:3; Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:7, 6:3;

(США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:7, 6:3; Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия) — 1:6, 6:7;

(Сербия) — 1:6, 6:7; Хауме Мунар (Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 5:7, 7:5, 6:7;

(Франция) — 5:7, 7:5, 6:7; Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 7:6;

(Норвегия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 7:6; Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США) — 6:2, 7:6.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.