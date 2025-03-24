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24 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, результаты Лиги наций, теннис, Мирра Андреева

Мирра Андреева проиграла в Майами, результаты 1/4 финала Лиги наций. Главное к утру
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами, уступив в матче третьего круга американке Аманде Анисимовой, стали известны все участники 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ, где форвард Никита Кучеров забил гол, а вратарь Андрей Василевский совершил 26 сейвов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева проиграла Аманде Анисимовой в третьем круге турнира в Майами.
  2. Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА.
  3. 26 сейвов Василевского и гол Кучерова не помогли «Тампе» победить «Вегас».
  4. Сборная Германии обыграла Италию по сумме двух встреч и вышла в 1/2 финала Лиги наций.
  5. Сборная Франции обыграла Хорватию в серии пенальти и вышла в 1/2 финала Лиги наций.
  6. Определился окончательный состав групп европейской квалификации на ЧМ-2026.
  7. Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от Марты Костюк в 3-м круге турнира в Майами.
  8. Гол Роналду помог Португалии обыграть Данию и выйти в полуфинал Лиги наций.
  9. «Филадельфия» проиграла «Чикаго», Иван Федотов пропустил семь шайб.
  10. Украина упустила преимущество в два мяча в стыковых матчах с Бельгией и осталась в Лиге В.
  11. Молодёжная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Колумбией U20.
  12. Матвей Мичков достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ.
  13. Испания вышла в 1/2 финала Лиги наций, переиграв сборную Нидерландов в серии пенальти.
  14. Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Элиной Свитолиной.
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