Мирра Андреева проиграла в Майами, результаты 1/4 финала Лиги наций. Главное к утру
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами, уступив в матче третьего круга американке Аманде Анисимовой, стали известны все участники 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ, где форвард Никита Кучеров забил гол, а вратарь Андрей Василевский совершил 26 сейвов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева проиграла Аманде Анисимовой в третьем круге турнира в Майами.
- Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА.
- 26 сейвов Василевского и гол Кучерова не помогли «Тампе» победить «Вегас».
- Сборная Германии обыграла Италию по сумме двух встреч и вышла в 1/2 финала Лиги наций.
- Сборная Франции обыграла Хорватию в серии пенальти и вышла в 1/2 финала Лиги наций.
- Определился окончательный состав групп европейской квалификации на ЧМ-2026.
- Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от Марты Костюк в 3-м круге турнира в Майами.
- Гол Роналду помог Португалии обыграть Данию и выйти в полуфинал Лиги наций.
- «Филадельфия» проиграла «Чикаго», Иван Федотов пропустил семь шайб.
- Украина упустила преимущество в два мяча в стыковых матчах с Бельгией и осталась в Лиге В.
- Молодёжная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Колумбией U20.
- Матвей Мичков достиг отметки в 50 очков в своём дебютном сезоне в НХЛ.
- Испания вышла в 1/2 финала Лиги наций, переиграв сборную Нидерландов в серии пенальти.
- Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Элиной Свитолиной.
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