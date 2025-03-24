Мирра Андреева проиграла в Майами, результаты 1/4 финала Лиги наций. Главное к утру

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами, уступив в матче третьего круга американке Аманде Анисимовой, стали известны все участники 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ, где форвард Никита Кучеров забил гол, а вратарь Андрей Василевский совершил 26 сейвов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».