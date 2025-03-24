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Аманда Анисимова ответила на претензии Мирры Андреевой по поводу медицинского тайм-аута

Аманда Анисимова ответила на претензии Мирры Андреевой по поводу медицинского тайм-аута
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17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова показала мозоль на пальце, из-за которой вызвала физиотерапевта в матче третьего круга с россиянкой Миррой Андреевой при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете.

Андреева осталась недовольна этим и высказала претензии судье, потому что Анисимова вызвала врача по ходу гейма на подаче россиянки. Сама Мирра брала медицинский тайм-аут в начале первого сета.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мы все знаем почему» при счёте 3:1, когда сама брала медицинский тайм-аут в первом сете при 1:2», — написала Анисимова на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Анисимовой

Аманда Анисимова победила со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

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