Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек проводит 200-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA

Ига Швёнтек проводит 200-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проводит юбилейную 200-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA.

125 из 200 недель она провела на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю Ига занимает седьмое место за всю историю женского тенниса. 23-летняя Швёнтек завоевала 22 титула WTA в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» и выигрывала один титул на Открытом чемпионате США.

В четвёртом круге на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Ига Швёнтек встретится с 22-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Материалы по теме
«Не была в курсе событий». Ига Швёнтек высказалась об иске PTPA к ATP и WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android